Инициализация массива

С позволяет инициализировать глобальные и локальные массивы на этапе объявления. Стандартный вид инициализации массива аналогичен инициализации переменных, как показано ниже:



спецификатор типа имя_массива [размерN] ... [размер1] = {список значений};



Список значений - это разделенный запятыми список констант, совместимых по типу со спецификатором типа. Первая константа помещается в первый элемент массива, вторая - во второй и так далее. За последней константой списка нет запятой. Обратим внимание, что точка с запятой следует за }. В следующем примере 10-элементный целочисленный массив инициализируется числами от 1 до 10:



int i [10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};



Это означает, что i[0] получит значение 1, i[9] - 10.

Массивы символов, содержащие строки, допускают удобную инициализацию в виде



char имя_массива [размер] = "строка";



При данной инициализации нулевой терминатор автоматически добавляется к концу строки. Нижеприведенный фрагмент кода инициализирует строку str фразой «hello»:



char str[6] = "hello";



Это можно также записать:



char str [ 6 ] = {'h', 'е', 'l', 'l', 'o', '\0'};



Обратим внимание, что в данной версии следует явным образом указать нулевой символ. Поскольку все строки в С оканчиваются нулевым символом, следует убедиться, что массив достаточно длинный для его вмещения. Именно поэтому str состоит из 6 символов, хотя «hello» имеет только 5 символов.

Многомерные массивы инициализируются так же, как и одномерные. Следующий пример инициализирует sqrs числами от 1 до 10 и их квадратами:



int sqrs[10] [2] =

{

1, 1

2, 4,

3, 9,

4, 16,

5, 25,

6, 36,

7, 49,

8, 64,

9, 81,

10, 100

};



Здесь sqrs[0][0] содержит 1, sqrs[0][1] содержит 1, sqrs[1][0] содержит 2, sqrs[1][1] содержит 4 и так далее.

При инициализации многомерных массивов можно добавить фигурные скобки вокруг каждого измерения. Это так называемая субагрегатная группировка. Ниже приведен еще один способ записи предыдущего объявления:



int sqrs[10][2] =

{

{1, 1},

{2, 4},

{3, 9},

{4, 16},

{5, 25},

{6, 36},

{7, 49},

{8, 64},

{9, 81},

{10, 100}

};

При использовании субагрегатной группировки в случае неуказания требуемого количества инициализаторов для данной группы остальные члены установятся в 0 автоматически.